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Глава Луганской ОВА Гайдай: линия фронта в ЛНР приближается к крупным городам

Силовые структуры

Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что линия фронта в ЛНР приближается к крупным городам.

Он отметил, что продвижение Вооружённых сил Украины уже "слышат" жители больших городов. Гайдай также сообщил, что российская армия продолжает стягивать резервы на линию соприкосновения, пишет "Политика Страны".

Ранее об усилении украинских подразделений на нескольких участках фронта заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ  размещают бронетехнику в районе населённых пунктов Сватово, Лисичанск, Кременная и Попасная.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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Глава Луганской ОВА Гайдай: линия фронта в ЛНР приближается к крупным городам
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