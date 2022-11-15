Минобороны: семь дронов ВСУ ликвидированы российской ПВО за сутки

Согласно сообщению Минобороны РФ, российским средствам ПВО за сутки удалось ликвидировать семь украинских БПЛА в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сальково, Раденск, Таврийск Херсонской области, Новокраснянка, Краснореченское Луганской Народной Республики и Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что, помимо этого, в Херсонской области вблизи Скадовска ВС РФ смогли перехватить три снаряда американской РСЗО HIMARS.

Также в российском оборонном ведомстве добавили, что ударами ВС РФ за минувшие сутки были уничтожены шесть штабов ВСУ.