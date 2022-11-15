Ходаковский призвал командующего СВО Суровикина изучить детали боёв за Павловку

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский дал свой анализ боёв за Павловку, назвав её "злополучной".

По его словам, изначально планировалось наступление по двум направлениям, однако командиры бригад пришли к выводу, что пока это было невозможным. Но им не удалось объяснить это тем, кто "выше".

"Командиры бригад, которым предстояло решать задачу, не смогли достучаться до тех, кто был над ними — тем нужен был любой результат любой ценой."

В дальнейшем вышестоящие командиры решили свернуть наступление на двух направлениях и бросили все силы на Павловку. По мнению Ходаковского, такое решение было преждевременным, сначала необходимо было подготовиться.

"Для справки: 40-я бригада двумя батальонами была растянута на десятки километров обороны и имела очень мало наступательных сил. 155-я была более сконцентрирована, но тоже не изобиловала живой силой", — описывает ситуацию комбат.

В результате мизерный результат не оправдал потерь на данном участке фронта. Ходаковский считает несправедливым, что вину за это могут возложить на комбрига 40-й бригады за слишком медленное продвижение на фланге.

"Было бы правильно, чтобы главком Суровикин изучил этот эпизод детально и не дал сожрать невиновного человека", — резюмировал Ходаковский.

Напомним, что Павловка перешла под контроль ВС РФ.