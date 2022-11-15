Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский дал свой анализ боёв за Павловку, назвав её "злополучной".
По его словам, изначально планировалось наступление по двум направлениям, однако командиры бригад пришли к выводу, что пока это было невозможным. Но им не удалось объяснить это тем, кто "выше".
"Командиры бригад, которым предстояло решать задачу, не смогли достучаться до тех, кто был над ними — тем нужен был любой результат любой ценой."
В дальнейшем вышестоящие командиры решили свернуть наступление на двух направлениях и бросили все силы на Павловку. По мнению Ходаковского, такое решение было преждевременным, сначала необходимо было подготовиться.
"Для справки: 40-я бригада двумя батальонами была растянута на десятки километров обороны и имела очень мало наступательных сил. 155-я была более сконцентрирована, но тоже не изобиловала живой силой", — описывает ситуацию комбат.
В результате мизерный результат не оправдал потерь на данном участке фронта. Ходаковский считает несправедливым, что вину за это могут возложить на комбрига 40-й бригады за слишком медленное продвижение на фланге.
"Было бы правильно, чтобы главком Суровикин изучил этот эпизод детально и не дал сожрать невиновного человека", — резюмировал Ходаковский.
Напомним, что Павловка перешла под контроль ВС РФ.
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