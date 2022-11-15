Сальдо: ВСУ увеличили интенсивность обстрелов левого берега Днепра

Удары по левобережной части Херсонской области со стороны ВСУ наносятся всё чаще. Об этом рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.

Чиновник подчеркнул, что левобережная часть региона простреливается не только украинскими ракетами, опасность ей несёт также артиллерийский и миномётный огонь.

"Более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда можно достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометы могут бить", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Сальдо уточнил, что в зоне обстрелов со стороны украинской армии и наёмников оказались населённые пункты Каховка, Новая Каховка и Алёшки.