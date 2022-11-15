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Киев обнародовал план захода ВСУ в Крым до конца года: "Рассечь и войти"

Силовые структуры

Киевский режим уже до конца этого года планирует рассечь армию России, выйти к побережью Азовского моря и зайти в Крым.

Киев обнародовал план захода ВСУ в Крым до конца года: "Рассечь и войти"

Об этом сообщил украинский военный эксперт Роман Свитан. Он полагает, что данную задачу они выполнят уже в этом году.

"Любой выход к любой точке азовского побережья рассекает сухопутный коридор из РФ в Крым через Херсонскую область. А уже после этого у нас появляется хорошая возможность заходить в Крым хоть через Арабатскую стрелку, хоть через Чонгар, хоть через Перекоп. Я думаю, до нового года мы услышим, что ВСУ уже работают в Крыму", — в эфире 24 канала заявил националист.

Также киевские антироссийские пропагандисты утверждают, что всему этому будет сопутствовать выселение российских граждан с территории полуострова. А с теми, кто останется, Украина будет решать, что делать, но и среди них будет "очень много латентной ваты", подытожили украинские неонацисты.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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