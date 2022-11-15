Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Покинувшим Херсон гражданам угрожают их бывшие соседи
Аналитик Крупнов развеял опасения по поводу перенаселения Земли
ООН уличила Украину в пытках током российских военнопленных
На Северном Кавказе третий месяц ощущается нехватка антибиотиков
Электромобиль стартапа Кама будет называться "Aтом"
Военкор Коц: киевский режим планировал теракт на Курской АЭС
Польский наёмник описал свои страдания на Украине: "Мы вспотели от страха"
Ле Пен: продолжая поставлять оружие Украине, Запад лишь затягивает конфликт
Войска ВС РФ начали артподготовку для наступления на позиции ВСУ у Угледара

Сальдо: Каховская ГЭС остановлена

Силовые структуры » Министерство обороны

В Херсонской области остановлена работа Каховской ГЭС. Об этом в эфире ТК Россия-24 сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

"Сегодня турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет", — сказал чиновник.

По словам Сальдо, электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, была нужна в основном для балансировки системы общего энергообеспечения и остановить станцию можно было безболезненно.

Хуже то, говорит врио херсонского губернатора, что по левобережью и конкретно по Новой Каховке, где располагается ГЭС, усилились обстрелы и, соответственно, увеличилась угроза подрыва плотины:

"Уже бьют не только ракетами, но и минометами и артиллерией. Опасаемся за гидроузел электростанции — он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой в том числе Крым".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру

Зеленский прибыл в Херсон.

Зеленский посетил Херсон и заявил, что Украина готова к миру
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Мир. Новости мира
MWM: на стороне ВСУ воюют три категории иностранных наёмников
Мир. Новости мира
Коц: в Пентагоне придумали, как разгромить Москву: "Всё произойдёт быстро"
Силовые структуры
Жителей Херсона начали привязывать к столбам после прихода ВСУ
Ярас Валюкенас Эволюция сознания: СССР закладывал основу будущего развития цивилизации Ярас Валюкенас Елена Воробьева Забытый герой — Семен Дежнёв Елена Воробьева Ольга Лебедева Игры кончились: Афганистан отныне будет жить по законам шариата Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Британцы назвали средневековьем привязывание людей к столбам в Херсоне
Силовые структуры
Артиллерия ВС РФ ликвидировала полевой лагерь ВСУ в зоне СВО на Днепре
НГ: два корпуса ВСУ готовят к блицкригу у Азовского моря и Крыма
Мир. Новости мира
НГ: два корпуса ВСУ готовят к блицкригу у Азовского моря и Крыма
Последние материалы
Военкор Коц: киевский режим планировал теракт на Курской АЭС
Польский наёмник описал свои страдания на Украине: "Мы вспотели от страха"
Ле Пен: продолжая поставлять оружие Украине, Запад лишь затягивает конфликт
Войска ВС РФ начали артподготовку для наступления на позиции ВСУ у Угледара
NYT: США испытывают на Украине новое оружие
На Украине хотят запретить въезд гражданам России на сто лет
Киев обнародовал план захода ВСУ в Крым до конца года: "Рассечь и войти"
Багдасаров: участие в СВО на стороне РФ могут принять афганцы и сирийцы
Сальдо: ВСУ увеличили интенсивность обстрелов левого берега Днепра
Ядерные отходы отправят к ядру Земли?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников