Сальдо: Каховская ГЭС остановлена

В Херсонской области остановлена работа Каховской ГЭС. Об этом в эфире ТК Россия-24 сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

"Сегодня турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет", — сказал чиновник.

По словам Сальдо, электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, была нужна в основном для балансировки системы общего энергообеспечения и остановить станцию можно было безболезненно.

Хуже то, говорит врио херсонского губернатора, что по левобережью и конкретно по Новой Каховке, где располагается ГЭС, усилились обстрелы и, соответственно, увеличилась угроза подрыва плотины:

"Уже бьют не только ракетами, но и минометами и артиллерией. Опасаемся за гидроузел электростанции — он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой в том числе Крым".