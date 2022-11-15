В Херсонской области остановлена работа Каховской ГЭС. Об этом в эфире ТК Россия-24 сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
"Сегодня турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет", — сказал чиновник.
По словам Сальдо, электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, была нужна в основном для балансировки системы общего энергообеспечения и остановить станцию можно было безболезненно.
Хуже то, говорит врио херсонского губернатора, что по левобережью и конкретно по Новой Каховке, где располагается ГЭС, усилились обстрелы и, соответственно, увеличилась угроза подрыва плотины:
"Уже бьют не только ракетами, но и минометами и артиллерией. Опасаемся за гидроузел электростанции — он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой в том числе Крым".
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