Воздушная тревога по всей Украине: в Киеве гремят взрывы

Украинские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Киеве.

"Прилёты" последовали почти сразу за объявлением воздушной тревоги на всей территории Украины.

Власти украинской столицы подтвердили факт обстрела города. Сами горожане публикуют видео, на которых в небо устремляются клубы чёрного дыма. Куда именно "прилетело" — неизвестно.

Украинские СМИ пишут, что прилетели "Калибры" по объектам энергетики в Киеве, Киевской и Сумской областях.

"Где "суперсовременная НАТОвская система ПВО", про которую говорил Кличко с Зеленским, история умалчивает" — недоумевают украинцы.