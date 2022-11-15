Украинские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Киеве.
"Прилёты" последовали почти сразу за объявлением воздушной тревоги на всей территории Украины.
Власти украинской столицы подтвердили факт обстрела города. Сами горожане публикуют видео, на которых в небо устремляются клубы чёрного дыма. Куда именно "прилетело" — неизвестно.
Украинские СМИ пишут, что прилетели "Калибры" по объектам энергетики в Киеве, Киевской и Сумской областях.
"Где "суперсовременная НАТОвская система ПВО", про которую говорил Кличко с Зеленским, история умалчивает" — недоумевают украинцы.
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Зеленский прибыл в Херсон.