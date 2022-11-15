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Воздушная тревога по всей Украине: в Киеве гремят взрывы

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские Telegram-каналы сообщают о серии мощных взрывов в Киеве.

"Прилёты" последовали почти сразу за объявлением воздушной тревоги на всей территории Украины.

Власти украинской столицы подтвердили факт обстрела города. Сами горожане публикуют видео, на которых в небо устремляются клубы чёрного дыма. Куда именно "прилетело" — неизвестно.

Украинские СМИ пишут, что прилетели "Калибры" по объектам энергетики в Киеве, Киевской и Сумской областях.

"Где "суперсовременная НАТОвская система ПВО", про которую говорил Кличко с Зеленским, история умалчивает" — недоумевают украинцы.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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