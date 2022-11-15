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Генерал США Келлог: русские сделали умный тактический ход, выйдя из Херсона

Силовые структуры

Российское командование приняло продуманное решение отвести войска из Херсона. И это умный ход. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business.

"Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход", — заявил военный.

Он отметил, что огромное препятствие для вооружённых сил Украины (ВСУ) создало разрушение Антоновского моста, а наступление зимы даст российской армии преимущество, поскольку позволит перегруппироваться.

Генерал также добавил, что в победе Украины в конфликте США на данный момент не заинтересованы, иначе они поставляли бы Киеву ещё больше оружия.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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