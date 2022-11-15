В Telegram-каналах распространяются видеокадры результатов ракетных ударов в центре Киева, снятые очевидцами событий. Пока точных сведений о характере объекта, запечатлённого на видео, нет.
По данным "Российской газеты", ударам подверглись объекты в Печерском районе Киева, который находится в центре столицы Украины.
Ранее появились сообщения о попадании ракеты в здание Генштаба ВСУ. Удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры во многих крупных городах Украины, в том числе во Львове, Харькове, Житомире, Виннице. В Николаевскую и Одесскую области после ракет прилетели дроны-камикадзе.
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