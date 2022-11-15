Марков заподозрил Польшу в провокации: Россия не наносила никаких ударов

Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что русская ракета якобы ударила по территории Польши. Он напомнил, из-за чего началась Вторая мировая война.

Марков подозревает, что у Польши "есть какой то коварный план эскалации".

"Поляки устроили провокацию, чтобы добиться более активного участия НАТО в войне против России на Украине", — выдвинул одну из версий происшествия Марков.

Он назвал польских руководителей безумцами, которые могут зажечь третью мировую войну.

"Европейцы, вы же знаете, что в Варшаве безумцы! Сами вызывайте к ним политических санитаров", — написал Марков в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что в Польше в результате падения ракет погибло два человека.