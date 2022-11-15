Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что русская ракета якобы ударила по территории Польши. Он напомнил, из-за чего началась Вторая мировая война.
Марков подозревает, что у Польши "есть какой то коварный план эскалации".
"Поляки устроили провокацию, чтобы добиться более активного участия НАТО в войне против России на Украине", — выдвинул одну из версий происшествия Марков.
Он назвал польских руководителей безумцами, которые могут зажечь третью мировую войну.
"Европейцы, вы же знаете, что в Варшаве безумцы! Сами вызывайте к ним политических санитаров", — написал Марков в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что в Польше в результате падения ракет погибло два человека.
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