Глава Минобороны США: Пентагон решительно настроен защищать Польшу и НАТО

Глава Минобороны США Ллойд Остин провёл переговоры с польским коллегой Мариушем Блащаком после инцидента с падением ракет на территории Люблинского воеводства.

В своих соцсетях он отметил, что пообещал Варшаве совместно координировать работу Североатлантического альянса по дальнейшим шагам.

"Заверил министра нацобороны Блащака в решимости США защищать Польшу и НАТО", — уточнил Остин.

Ранее польские издания проинформировали о падении двух ракет на востоке страны. При этом глава государства Анджей Дуда подчеркнул: Варшава точно не знает, кому они принадлежали.

Представители Министерства обороны РФ, комментируя инцидент, сообщили, что российская армия не наносила удары рядом с украинско-польской границей. По их мнению, обвинения Польши и Украины в адрес Москвы следует воспринимать в качестве намеренной провокации для эскалации конфликта.

На экстренном заседании "Большой Двадцатки" американский лидер Джо Байден заявил, что упавшие на территории Польши ракеты вряд ли были запущены российской стороной.