Военные ВСУ ударили по Мирному в ЛНР с помощью американской РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли населённый пункт Мирное с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.

Как пояснили в ведомстве, посёлок расположен в Лутугинском районе Луганской Народной Республики. Отмечается, что в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по нему две ракеты. Атака началась в 04:50 по местному времени.

"Сведения о возможных пострадавших и повреждениях уточняются", — прокомментировали в представительстве.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Украина получила от США ракеты для РСЗО HIMARS, которые способны преодолевать расстояние в 257 километров. Он подчеркнул: у Вашингтона также есть снаряды с большей дальностью полёта, однако их пока не планируется поставлять киевскому режиму.