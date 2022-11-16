Марочко: ВСУ пытаются вести наступление от Попасной до Харьковской области

Украинские подразделения предпринимают попытки развивать наступление от Попасной до Харьковской области, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Как пояснил офицер, обстановку на Луганском направлении нужно рассматривать как стабильно напряжённую. Он также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) стремятся к прорыву российской обороны на различных участках.

"По всей линии противник ведёт наступательные действия", — подчеркнул представитель Народной милиции.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные стягивают бронетехнику к линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике. Он подчеркнул: солдаты ВСУ размещают оборудование возле населённых пунктов Сватово, Лисичанск, Кременная и Попасная.