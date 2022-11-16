Рогов: обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области обостряется

На линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области наблюдается постоянное обострение обстановки. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, российская армия готова к отражению возможных атак со стороны украинских военнослужащих. Он добавил, что подразделения РФ находятся в спокойном состоянии. Как пояснил чиновник, Вооружённые силы России способны дать ответ на различные вызовы.

"Идёт перманентное обострение обстановки", — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что причин для эвакуации мирных жителей региона пока нет. Представители ведомства подчеркнули: ситуация на линии соприкосновения остаётся тяжёлой, но контролируемой.

Во вторник, 15 ноября, Рогов проинформировал, что ВС РФ отразили крупную атаку штурмовой группы Украины на Запорожском направлении.