Рогов: пока нет причин эвакуировать жителей Запорожья

Несмотря на сложную ситуацию на линии соприкосновения в Запорожской области, пока нет причин для того, чтобы эвакуировать жителей региона. Такое мнение озвучил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Чиновник подчеркнул, что невзирая на напряжённость ситуации, она находится под контролем властей.

"Причин для эвакуации населения из Запорожской области нет. Ситуация на линии фронта остается стабильно напряженной, но контролируемой. Постоянно укрепляется линия обороны и пополняются ряды вооруженных сил", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

В конце октября в администрации региона высказали предположение, что на запорожском направлении наблюдается усиление концентрации ВСУ, со стороны которых нельзя исключать наступления на Бердянск, Мелитополь и Энергодар.