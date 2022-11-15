Рогов: в Запорожской области отбита крупная атака украинской штурмовой группы

Вооружённые силы РФ отразили крупную атаку украинских подразделений в Запорожской области, уничтожив свыше 100 боевиков, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он отметил, что ВСУ пытались наступать с помощью трёх рот танков Т-72 и Т-64. По его словам, украинские националисты также использовали боевые машины пехоты (БМП-1) и бронетранспортёры YPR-765.

"Была попытка прорыва штурмовой группы ВСУ в начале прошлой недели", — подтвердил Рогов.

Он добавил, что российские дроны позволили оперативно обнаружить противника, затем по позициям ВСУ "отработали" реактивные системы залпового огня и Воздушно-космические силы РФ. Как пояснил чиновник, украинская армия лишилась пяти танков, шести БМП, порядка 20 бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников.

Представитель администрации подчеркнул: в составе штурмовой группы числились военные, представляющие батальон "Азов"*.

Ранее Рогов заявил, что никто не собирается сдавать Запорожскую область киевскому режиму. По всему региону возвели фортификационные сооружения, способные отражать атаки ВСУ, уточнили в администрации.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.