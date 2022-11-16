Руководитель МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Запад способен из-за падения ракет в Польше создать бесполётную зону над Украиной.
"Чиновники обсудят закрытие воздушного пространства", — сказал министр в ходе брифинга с журналистами.
Дипломат назвал три версии произошедшего в Польше. По мнению Хаависто, Москва могла специально или случайно нанести удар. Известно, что в Минобороны РФ опровергли атаку на страну.
Вместе с этим глава финского внешнеполитического ведомства допустил, что ракета прилетела не из России. Однако министр отметил, что происходящее связано с военной спецоперацией на Украине.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Киев и Прибалтика толкают мир к войне.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.