В Финляндии допустили закрытие воздушного пространства Украины после ЧП в Польше

Руководитель МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Запад способен из-за падения ракет в Польше создать бесполётную зону над Украиной.

"Чиновники обсудят закрытие воздушного пространства", — сказал министр в ходе брифинга с журналистами.

Дипломат назвал три версии произошедшего в Польше. По мнению Хаависто, Москва могла специально или случайно нанести удар. Известно, что в Минобороны РФ опровергли атаку на страну.

Вместе с этим глава финского внешнеполитического ведомства допустил, что ракета прилетела не из России. Однако министр отметил, что происходящее связано с военной спецоперацией на Украине.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Киев и Прибалтика толкают мир к войне.