Продолжается спецоперация, в рамках которой ВС РФ уничтожают военную технику и живую силу противника.
На вооружении артиллеристов 1-го армейского корпуса ДНР — самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С". Основными военными целями наших бойцов являются бронированная техника ВСУ, артиллерийские и миномётные батареи, системы ПВО противника.
"Вражеская артиллерия для нас — самый лакомый кусок, мы обожаем по ним работать, так как это наши прямые враги. Попадаем прямо в яблочко, пускай не всегда с первого выстрела. Но поверьте мне — враг нас не ожидает там, где мы есть", — цитирует "Русская весна" слова старшего наводчика расчёта САУ.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.