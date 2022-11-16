Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в этом году правоохранители пресекли нападения на школы в девяти регионах.
"Отдельно хотел бы остановиться на нападениях на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления", — сказал Колокольцев.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.