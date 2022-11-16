Ударные БПЛА "Ланцет" ВС РФ с хирургической точностью ликвидируют цели ВСУ

Военные корреспонденты "Русской весны" продолжают публиковать видео с успехами российской армии из зоны специальной военной операции на Украине. Барражирующие боеприпасы российского производства "Ланцет" хорошо зарекомендовали себя в боях. Они могут использоваться как в разведывательных целях, так и в качестве ударных дронов-камикадзе.

Военкоры сообщают, что беспилотники "Ланцет" с хирургической точностью уничтожили объекты украинской армии: ликвидирована радиолокационная станция системы ПВО (С-300) и установка "Град" ВСУ. Координаты целей противника были установлены расчётами БПЛА, после этого нанесены высокоточные удары.