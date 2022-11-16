Представительство Луганской Народной Республики сообщило об обстрелах города Старобельск украинскими военными.
16 ноября по городу Старобельск в ЛНР ВФУ выпустили шесть ракет. Как сообщает представительство ЛНР в СЦКК, ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS.
На данный момент идёт уточнение о количестве погибших и пострадавших в результате обстрела города украинской стороной.
"Со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 14:55 (мск) по населенному пункту Старобельск с применением РСЗО HIMARS", — следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК
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