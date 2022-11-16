В районе Сватово — Кременная продолжаются интенсивные боевые действия. Армия России отражает попытки противника прорвать оборонительные рубежи.
Сегодня ВСУ предприняли хитрый ход, сообщает Telegram-канал "Старше Эдды". Украинские военные решили атаковать наши позиции под прикрытием дымов. Однако при пуске этих дымов солдаты в атаку не пошли.
"Пока они там у себя решали и стимулировали солдат, дымы практически прогорели, наша арта наведалась и по поднявшимся в атаку ударили всем, чем можно", — говорится в сообщении.
В результате атака противника захлебнулась, не успев начаться.
Ранее стало известно, что российские войска ударами "Ланцет" уничтожили французскую САУ CAESAR под Угледаром.
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Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.