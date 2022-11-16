ВСУ предприняли хитрый ход с дымом для атаки ВС РФ в районе Сватово — Кременная

В районе Сватово — Кременная продолжаются интенсивные боевые действия. Армия России отражает попытки противника прорвать оборонительные рубежи.

Сегодня ВСУ предприняли хитрый ход, сообщает Telegram-канал "Старше Эдды". Украинские военные решили атаковать наши позиции под прикрытием дымов. Однако при пуске этих дымов солдаты в атаку не пошли.

"Пока они там у себя решали и стимулировали солдат, дымы практически прогорели, наша арта наведалась и по поднявшимся в атаку ударили всем, чем можно", — говорится в сообщении.

В результате атака противника захлебнулась, не успев начаться.

Ранее стало известно, что российские войска ударами "Ланцет" уничтожили французскую САУ CAESAR под Угледаром.