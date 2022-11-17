НМ ЛНР: Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

По данным разведки Народной милиции ЛНР, украинские боевики планируют уничтожить районную больницу в населённом пункте Великий Бурлук с помощью зенитной ракеты С-300. Затем в ударе Киев обвинит Москву, чтобы отвлечь внимание от падения ракет в Польше.

"По имеющейся информации, украинским командованием обстрел больницы спланирован из района населённого пункта Хатное ночью 17 ноября", — говорится в заявлении Народной милиции.

Чтобы дать широкую огласку преступной акции, в регион прибудут западные журналисты, которые выставят удар ВСУ как неизбирательное применение российской артиллерии.