РВ: Президент Зеленский будет повешен на Крещатике националистами Украины

Ещё в 2019 году, произнося президентскую речь, Владимир Зеленский заявил, что готов потерять свою должность, если этого потребует наступление в стране мира.

Его речь не оставили без внимания украинские радикально-националистические силы. Они дали ему понять, кто будет управлять страной в действительности, пишет Николай Крылов для "Русской весны".

Депутат Дмитрий Ярош (бывший глава "Правого сектора"*) озвучил угрозу, что вздёрнет президента на Крещатике, если он предаст Украину (то есть, по словам автора, перестанет считаться с националистами).

"Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность. Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину", — сказал Ярош после выступления Зеленского.

Сейчас отношения украинского президента и националистов "весьма примечательны". По мнению Крылова, Зеленский их всерьёз опасается, поэтому направляет в самые горячие точки боевых действий. Например, "азовцы"** в своё время были брошены в Мариуполь.

"Как утверждают выжившие "азовцы"** и наёмники, Зеленский отправил умирать тех, кого действительно боится, преследуя собственные цели", — говорится в публикации.

Автор также приводит слова американского наёмника Кента Маклеллана, который заявил, что "Зеленский боится "Азова"** и других националистов даже больше, чем русских".

Напомним, что сдавшихся в плен националистов Зеленский не обменял, вместо этого ВСУ нанесли удар по Волновахской исправительной колонии в Еленовке, где находились "азовцы"**.

Сейчас нацбат "Айдар"*** отправлен в качестве пушечного мяса на Артёмовское направление.

Зеленский выдвинул на саммите G20 нереалистичные условия мира, и это будет иметь печальные для Украины последствия.

"Всё это ведет к тому, что замерзшие, голодные и обозлённые на действующую власть украинцы повесят Зеленского на Крещатике. Останется только одно — бежать из страны, если, конечно, позволят западные кураторы", — резюмирует автор публикации.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

***украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.