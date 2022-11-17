Эрдоган: Россия и США договорились воздержаться от применения ядерного оружия

Российская и американская делегации в ходе встречи в Анкаре договорились воздержаться от применения ядерного оружия, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

На брифинге после саммита G20 он отметил, что получил информацию об этой договорённости от руководителя разведки Турции.

"Данные, полученные мною от начальника разведки, говорят о том, что РФ и США не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", — подчеркнул Эрдоган.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин назвал ядерное противостояние "кошмарным сном" для Вашингтона и Североатлантического альянса. По его словам, киевский режим не сможет втянуть НАТО в конфликт, ведь Украина является "бесконечно малой величиной" для Запада, от которой практически ничего не зависит.

В начале ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил сведения о контактах Вашингтона и Москвы для снижения рисков использования ядерного потенциала на фоне украинского конфликта.