Временно исполняющий обязанности ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно совершают попытки прорыва в республику, несут огромные потери и отступают.
"Попытки прорыва они практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несёт огромные потери в этих наступлениях", — сказал Пасечник в беседе с РИА Новости.
Ранее глава ЛНР назвал ситуацию на границах республики сложной, но контролируемой. Несмотря на то, что противник бросает на луганское направление все свои резервы, закрепиться ему здесь не удаётся. В настоящее время ВСУ контролируют лишь 1% территории Луганской Народной Республики, отметил Пасечник.
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