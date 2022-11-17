Пасечник рассказал об огромных потерях ВСУ на луганском направлении

Временно исполняющий обязанности ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно совершают попытки прорыва в республику, несут огромные потери и отступают.

"Попытки прорыва они практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несёт огромные потери в этих наступлениях", — сказал Пасечник в беседе с РИА Новости.

Ранее глава ЛНР назвал ситуацию на границах республики сложной, но контролируемой. Несмотря на то, что противник бросает на луганское направление все свои резервы, закрепиться ему здесь не удаётся. В настоящее время ВСУ контролируют лишь 1% территории Луганской Народной Республики, отметил Пасечник.