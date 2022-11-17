Леонков проинформировал, что для борьбы с HIMARS ВС РФ надо улучшать разведку

У российской армии достаточно артиллерии, которая может поразить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а со скоростью обнаружения данных комплексов ещё надо поработать. Такого мнения придерживается военный аналитик Алексей Леонков.

"В данной ситуации другая важная проблема — разведка. Своевременное обнаружение HIMARS и других подобных пусковых установок — это залог их успешного уничтожения", — заявил эксперт в беседе с газетой "Взгляд".

Из-за того, что противник использует технику "выстрелил — поменял позицию", бороться с этими РСЗО сложно, констатирует Леонков. В начале спецоперации было трудно определять их месторасположение. Однако сейчас идентифицировать HIMARS ВС РФ научились, говорит аналитик.

"Для эффективной борьбы с ними в воздухе должна находиться дежурная пара истребителей с ракетами класса "воздух — земля". Вообще, разворачивание и сворачивание позиций у HIMARS находится в диапазоне 10 минут. В это время ПВО пытаются сбить ракеты, выпущенные системой, поэтому параллельная задача найти HIMARS иногда не решается", — полагает Леонков.

Также важный фактор играет время года. Так называемая зелёнка была на руку РСЗО HIMARS, комплексы сливались с листвой. Сейчас, в зимний период, маскировка удастся едва ли, уверен эксперт.