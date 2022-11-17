Маркелов: ВС РФ выполняют обещания Киеву — сейчас идёт "волнообразная долбёжка"

Массированный ракетный удар, нанесённый ВС РФ по объектам энергетической структуры Украины, киевские энергетики назвали "самым мощным с начала СВО".

По словам политолога Сергея Маркелова, наше командование показало этим, что звучавшие ранее предупреждения о "волнообразном расшатывании инфраструктуры" Незалежной выполняются.

"Как и обещали, сначала уничтожались 300-киловаттные станции, потом 750-киловаттные, затем 1500-киловаттные, — пояснил он в интервью "Царьграду". — Мы же обещали, что будем постепенно к зиме обнулять их (украинские) энергетические узлы, ресурсы и прочие важные объекты".

То есть, политолог уверен, что все предположения о том, что "15 ноября Зеленскому прилетела ответка за его выступление на G20" не имеют под собой основания.