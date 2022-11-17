Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение Гаагского суда по делу о сбитом самолёте MH17.
Суд в Гааге решил, что самолёт MH17 был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.
Владимир Попов объяснил, что в 2014 году Россия была готова предоставить объективный контроль материалов использования воздушного пространства и управления воздушным движением со стороны нашей ПВО, однако Украина, по его словам, не предложила зеркального отображения информации с её стороны.
"Мы разработали буквально через полгода, отработав даже практически отстрелы ракетных боевых частей типа "Бука" у себя на моделях похожих самолетов, дали разлёт осколков расчётный, практический дали, показ сделали и предоставили эти все материалы в организацию, которая расследованием занимается в Нидерландах, опять же никакого ответа не было", — объяснил военный эксперт.
Он отметил, что представителям России не дали что-то противопоставить версиям Запада по поводу крушения малазийского боинга.
"На сегодняшний день, когда принимает решение Гаагский суд, что там будет вынесен уже вердикт какой-то, он будет, я думаю, всё равно однобоким. Хотя вы сказали, что они подтверждают, что пуск был из Первомайска, из района Первомайского и "Бук" работал. В этом никто не сомневался", — сказал эксперт.
Генерал-майор назвал приговор Гаагского суда полностью политизированным решением, которое принимается по указке сверху.
"А верх — мы понимаем, что американские дирижёры ведут эту работу, оркестр работает под их управлением, грубо говоря", — объяснил Попов.
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