Разведывательная группа российской армии обнаружила склад горюче-смазочные материалов (ГСМ) противника на Краснолиманском направлении при помощи беспилотника.
Боевики ВСУ использовали временное хранилище, чтобы осуществлять дозаправку для бронегрупп, которые принимают участие в контрнаступлении.
После того как были получены координаты, бойцы группировки "Отважные" нанесли удары ствольной артиллерии по складу ГСМ. Сейчас противник остался без топлива под Красным Лиманом, сообщает Telegram-канал "Работайте, братья!".
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