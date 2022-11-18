Разведка "О" ВС РФ обнаружила и уничтожила склад топлива ВСУ под Лиманом

Разведывательная группа российской армии обнаружила склад горюче-смазочные материалов (ГСМ) противника на Краснолиманском направлении при помощи беспилотника.

Боевики ВСУ использовали временное хранилище, чтобы осуществлять дозаправку для бронегрупп, которые принимают участие в контрнаступлении.

После того как были получены координаты, бойцы группировки "Отважные" нанесли удары ствольной артиллерии по складу ГСМ. Сейчас противник остался без топлива под Красным Лиманом, сообщает Telegram-канал "Работайте, братья!".