Генштаб ВСУ: войска ВС РФ наступают и укрепляют позиции на левом берегу Днепра

Генштаб ВСУ в отчёте о событиях СВО за последние сутки подтвердил, что ВС РФ ведут наступление в районах населённых пунктов Стельмаховка, Белогоровка, Новосёловское, Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.

Также говорится о нанесении российской армией пяти ракетных и 27 авиационных ударов, а также более 50 ударов с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Утверждается, что армия РФ продолжает возводить оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Выражаются опасения, что Россия сохраняет возможности для нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Белоруссии.