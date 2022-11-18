Генштаб ВСУ в отчёте о событиях СВО за последние сутки подтвердил, что ВС РФ ведут наступление в районах населённых пунктов Стельмаховка, Белогоровка, Новосёловское, Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.
Также говорится о нанесении российской армией пяти ракетных и 27 авиационных ударов, а также более 50 ударов с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Утверждается, что армия РФ продолжает возводить оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Выражаются опасения, что Россия сохраняет возможности для нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Белоруссии.
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