Ударный БПЛА "Ланцет" ВС РФ уничтожил тяжёлый тягач МТ-Т "Эней" ВСУ

ВС РФ всё чаще применяют ударные беспилотники "Ланцет" при выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине.

Очередным военным успехом наших бойцов стало уничтожение украинского тяжёлого тягача МТ-Т "Эней" точным ударом дрона-камикадзе. Этот многоцелевой гусеничный транспортёр используется для транспортировки разнообразных грузов, а также при буксировании артиллерийских систем или прицепов на бездорожье.

ВСУ начали использовать тягачи "Эней" не так давно. По всей вероятности, "в связи с возникшей нехваткой техники", считают военные корреспонденты "Русской весны".