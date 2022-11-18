ВС РФ всё чаще применяют ударные беспилотники "Ланцет" при выполнении боевых задач в рамках спецоперации на Украине.
Очередным военным успехом наших бойцов стало уничтожение украинского тяжёлого тягача МТ-Т "Эней" точным ударом дрона-камикадзе. Этот многоцелевой гусеничный транспортёр используется для транспортировки разнообразных грузов, а также при буксировании артиллерийских систем или прицепов на бездорожье.
ВСУ начали использовать тягачи "Эней" не так давно. По всей вероятности, "в связи с возникшей нехваткой техники", считают военные корреспонденты "Русской весны".
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В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.