Вчера, 17 ноября, спецоперация перешагнула новую черту, считает обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.
Украинская сторона сообщила об ударах российских ракет по неким объектам газовой инфраструктуры в Харьковской и Киевской областях.
"Ракеты летят в такие цели уже не первый день, что имеет свой накопительный и в прямом смысле тёмный эффект", — пишет автор публикации.
Из-за массированных ударов по объектам энергетики Украины поражение газовых объектов оказалось практически неприметным. Однако Савчук допустил, что начался второй акт принуждения противника и его западных союзников к миру. Украина, по его мнению, получила первое газовое предупреждение от РФ.
"Прилетевшие под Киев и Харьков ракеты должны стать очередным звоночком и максимально настойчивым приглашением к переговорам", — рассуждает обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.