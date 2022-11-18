Савчук: Украина получила первое газовое предупреждение от ВС РФ

Вчера, 17 ноября, спецоперация перешагнула новую черту, считает обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Украинская сторона сообщила об ударах российских ракет по неким объектам газовой инфраструктуры в Харьковской и Киевской областях.

"Ракеты летят в такие цели уже не первый день, что имеет свой накопительный и в прямом смысле тёмный эффект", — пишет автор публикации.

Из-за массированных ударов по объектам энергетики Украины поражение газовых объектов оказалось практически неприметным. Однако Савчук допустил, что начался второй акт принуждения противника и его западных союзников к миру. Украина, по его мнению, получила первое газовое предупреждение от РФ.

"Прилетевшие под Киев и Харьков ракеты должны стать очередным звоночком и максимально настойчивым приглашением к переговорам", — рассуждает обозреватель.