Бежавший в Россию житель Бучи рассказал правду: "Там были не бучанцы"

Житель Бучи смог сбежать с Украины и добраться до России. Он рассказал, что город в Киевской области перешёл под контроль российской армии, однако затем туда пришли ВСУ. Украинские боевики наносили удары из миномётов по танкам ВС РФ, разнося все жилые дома, отметил мужчина.

Местные жители грабили супермаркеты, чтобы не погибнуть с голода. Люди были готовы согласиться на любые условия, чтобы получить деньги и купить продукты, вспоминает житель Бучи.

"У меня сосед вышел за калитку, и его застрелил снайпер. Не знаю, может быть, это был наёмник, приехавший на "сафари". Но стрелял он и в русских солдат, и в мирных украинцев, стоило только ступить за порог", — рассказал он в беседе с "МК".

Когда из города ушли российские войска, ВСУ начали проводить эксгумацию тел. Западные журналисты преподнесли это так, якобы во всём виноваты ВС РФ, заявил уроженец Бучи.

"А люди погибали от всего. Прилетела мина с украинской стороны, мой знакомый на велосипеде ехал — его разорвало. Но это записывали в "зверства русских", — указал он.

Мужчина подчеркнул, что не видел так называемые места массовых захоронений, о которых писали многочисленные СМИ. Когда пришли украинские войска, мирные жители сидели в подвалах, и что происходило на улицах — неизвестно. Но два тела, которые ему удалось увидеть, были не из Бучи.

"Это были мужчины, как сказал сосед, с какими-то электронными штуками при себе, микросхемами и шнурами. Не исключено, что диверсанты. Те, кто должен быть "качнуть ситуацию". Один мой знакомый возмущался, что он в шоке, столько людей-не бучанцев", — рассказал он.