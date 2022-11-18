Вооружённые силы РФ освободили село Опытное в ДНР

Армия России пошла в наступление и освободила населённый пункт Опытное, который расположен в Донецкой Народной Республике и контролировался Вооружёнными силами Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что Вооружённые силы России отразили атаки штурмовых групп ВСУ, которые пытались остановить продвижение российских войск в районах населённых пунктов Павловка, Сладкое и Владимировка. Противник потерял 100 солдат, танк, несколько БТР и был отброшен на исходную позицию.

ВСУ совершили неудачную попытку атаки на Купянском направлении. ВС РФ использовали артиллерию и тяжёлые огнемётные системы. В итоге украинские войска потеряли 50 солдат и два танка, проинформировали в оборонном ведомстве.