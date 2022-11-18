Глава Белгородской области: в результате обстрела села Устинка погиб мужчина

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что армия Украины атаковала село Устинка. По информации чиновника, из-за обстрела погиб 80-летний мужчина Николай Григорьевич.

Как отметил губернатор, снаряды упали на двор, где находился пенсионер. Вместе с этим глава области рассказал о повреждении четырёх частных домов. Оперативные службы прибыли на место происшествия, добавил чиновник.

"Подомовой обход территории продолжается", — заключил Гладков.

Ранее он сообщил об обстреле города Шебекино.