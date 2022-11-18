Эксперт Хатылев: российские системы ПВО в разы эффективнее американских Patriot

Бывший начальник зенитно-ракетных войск России и военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал желание Украины получить американские системы ПВО Patriot.

По словам Хатылева, российские аналоги — ЗРК С-300 и, уж тем более, С-400 — в разы превосходят американские системы Patriot по эффективности.

Эксперт рассказал, что ещё в 90-х годах после того, как американцы в очередной раз заявили, что их комплекс Patriot самый современный, самый мощный в мире, а все остальные системы в мире ему и в подмётки не годятся, русские предложили им сравнить Patriot и С-300 в деле, чтобы посмотреть, кто на самом деле лучший.

Хатылев подчеркнул, что американцы трусливо отказались соревноваться и тогда, и на протяжении последующих 30 лет.

"Удивительного в этом ничего нет, ведь генералы в США отлично осознают превосходство наших ЗРК практически по всем характеристикам. С-300 эффективнее, бьет дальше и проверен уже во многих военных конфликтах", — объяснил Хатылев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт добавил, что в военной истории немало примеров, демонстрирующих низкую эффективность Patriot, на уровне всего 10-20%. Хатылев отметил, что если эффективность системы равна 80%, её можно смело списывать.

"Наш же комплекс С-300 при стрельбе очередями из двух ракет обеспечивает вероятность поражения в 98%", — добавил эксперт.

Он отметил, что эффективность более новых систем С-400 выше возможностей С-300 в полтора раза, а новейший новейший ЗРС С-500 "Прометей" вообще способен творить чудеса, даже поражать орбитальные спутники.