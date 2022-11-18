Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал видео про то, как создаются безэкипажные суда-камикадзе. На самом деле это не разработка Украины, а поставка из США, уверен руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин.
"Ролик призван, во-первых, разрекламировать украинские военные успехи и стимулировать сбор пожертвований на постройку новых судов, и, во-вторых, подчеркнуть их украинское производство, опровергнув поставку таких запрещённых ударных средств их из США. Однако выглядит это неубедительно", — написал он в своём Telegram-канале.
Зеленский анонсировал эти дроны для "очищения" Азовского и Чёрного морей. По мнению Рогозина, всё это указывает на то, что противник имеет техническое превосходство в некоторых областях. Однако результат будет зависеть не от техники, а от мотивации и интеллекта, заключил он.
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