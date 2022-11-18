Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поляки требуют от Киева извинений и возмещения ущерба за упавшие ракеты
Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз
Шмыгаль: ударами ВС РФ половина энергосистемы Украины выведена из строя
Медведев заявил о неизбежности наказания военных ВСУ, расстрелявших солдат ВС РФ
Находящийся в розыске Ровшан Аскеров: призвал заваливать Россию "грузом 200"
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
В РФ пополнили список иноагентов: Noize MC*, Ирина Шихман**, Михаил Светов***
Хакеры Killnet устроили DDoS-атаку на сервис Starlink Илона Маска
Эксперт: Запад недоволен всплывающей неэффективностью его вооружения

Военкор Сладков заявил, что ВСУ расстреляли военнопленных ВС РФ специально

Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков считает, что казнь русских солдат была осуществлена специально: перед украинскими военными поставили задачу расстрелять пленных на камеру.

Военкор Сладков заявил, что ВСУ расстреляли военнопленных ВС РФ специально

"И они это прилежно сделали", — пишет военкор в своём Telegram-канале.

По его мнению, Запад таким образом занимается подкидыванием "дровишек в топку ненависти", чтобы не допустить антизападного бунта на Украине.

"Теперь, как ни крути, Запад своего добился", — говорится в публикации.

Сладков отметил, что ещё во время штурма Мариуполя ВСУ меньше всего желали сдаваться в плен бойцам ДНР, ожидая жестокой расправы. Теперь военные из других областей РФ ненавидят украинских солдат не меньше.

Военкор уверен в необходимости тщательного расследования случившегося.

"Может, всё-таки, нельзя сдаваться? Может, по-любому, надо биться до конца?" — задаётся вопросом Сладков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Мир. Новости мира
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Сергей Лебедев Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Силовые структуры
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Последние материалы
Baijiahao: отчёт США о торговле с Россией разгневал Евросоюз
Шмыгаль: ударами ВС РФ половина энергосистемы Украины выведена из строя
Медведев заявил о неизбежности наказания военных ВСУ, расстрелявших солдат ВС РФ
Находящийся в розыске Ровшан Аскеров: призвал заваливать Россию "грузом 200"
Военкор Сладков заявил, что ВСУ расстреляли военнопленных ВС РФ специально
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
В РФ пополнили список иноагентов: Noize MC*, Ирина Шихман**, Михаил Светов***
Хакеры Killnet устроили DDoS-атаку на сервис Starlink Илона Маска
Эксперт: Запад недоволен всплывающей неэффективностью его вооружения
Марков о заявлении США о переговорах с РФ: "Редкий случай, как можно верить США"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников