Военкор Сладков заявил, что ВСУ расстреляли военнопленных ВС РФ специально

Военный журналист Александр Сладков считает, что казнь русских солдат была осуществлена специально: перед украинскими военными поставили задачу расстрелять пленных на камеру.

"И они это прилежно сделали", — пишет военкор в своём Telegram-канале.

По его мнению, Запад таким образом занимается подкидыванием "дровишек в топку ненависти", чтобы не допустить антизападного бунта на Украине.

"Теперь, как ни крути, Запад своего добился", — говорится в публикации.

Сладков отметил, что ещё во время штурма Мариуполя ВСУ меньше всего желали сдаваться в плен бойцам ДНР, ожидая жестокой расправы. Теперь военные из других областей РФ ненавидят украинских солдат не меньше.

Военкор уверен в необходимости тщательного расследования случившегося.

"Может, всё-таки, нельзя сдаваться? Может, по-любому, надо биться до конца?" — задаётся вопросом Сладков.