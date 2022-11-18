Военный журналист Александр Сладков считает, что казнь русских солдат была осуществлена специально: перед украинскими военными поставили задачу расстрелять пленных на камеру.
"И они это прилежно сделали", — пишет военкор в своём Telegram-канале.
По его мнению, Запад таким образом занимается подкидыванием "дровишек в топку ненависти", чтобы не допустить антизападного бунта на Украине.
"Теперь, как ни крути, Запад своего добился", — говорится в публикации.
Сладков отметил, что ещё во время штурма Мариуполя ВСУ меньше всего желали сдаваться в плен бойцам ДНР, ожидая жестокой расправы. Теперь военные из других областей РФ ненавидят украинских солдат не меньше.
Военкор уверен в необходимости тщательного расследования случившегося.
"Может, всё-таки, нельзя сдаваться? Может, по-любому, надо биться до конца?" — задаётся вопросом Сладков.
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