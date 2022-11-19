США необходимо затянуть конфликт с Россией, но не завести его слишком далеко, заявил директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Как подчеркнул Подберёзкин, Вашингтон вынужден балансировать между Украиной, НАТО и риском эскалации.
"Как удержаться на этой границе эскалации — это проблема. Её сейчас пытаются решить супостаты, потому что для них принципиально важно продлить эту войну с Россией. Но чтобы эскалация не зашла слишком далеко", — пояснил военный эксперт "Украине.ру".
По мнению эксперта, Вашингтон ничего не теряет, кроме денег, но выигрывает в экономическом плане ещё больше, разнося в "пух и прах" финансовое положение Европы.
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