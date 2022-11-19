Военкор Сладков заявил, что по беспилотникам ВС РФ пошла жара

Репортёр ВГТРК Александр Сладков отметил, что ВС РФ всё чаще применяют беспилотники в рамках специальной военной операции.

"Ну всё, нашим только дай! Теперь пошла жара по беспилотникам", — пишет он в своём Telegram-канале.

По его словам, на вооружении нашей армии появляются всё новые и новые БПЛА российского производства, напоминающие американские. Новые мобилизационные силы будут обмундированы оружием и боевой техникой РФ. Военкор подчеркнул, что Россия вскоре достигнет необходимой боевой достаточности, в том числе благодаря новым "интересным командирам".

В то же время Сладков указывает на необходимость пополнения арсеналов разведывательной техники. По его мнению, пока мы далеки от идеала, но планка будет подниматься всё выше.

"Мобилизованные батальоны и полки наберут свою силу, по моему разумению, месяца через три", — спрогнозировал репортёр.