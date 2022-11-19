Минобороны РФ: все ракетные соединения перевооружены на ОТРК "Искандер-М"

Министерство обороны РФ сообщило, что все ракетные соединения российской армии перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М".

Реактивные артиллерийские формирования также получают современные образцы вооружения, которые уже успешно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Речь идёт о новых реактивных системам залпового огня (РСЗО) "Торнадо" крупного и среднего калибра.

Артиллеристы также обеспечиваются модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 "Мста-С", обладающими повышенной скорострельностью.