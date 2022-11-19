Министерство обороны РФ сообщило, что все ракетные соединения российской армии перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М".
Реактивные артиллерийские формирования также получают современные образцы вооружения, которые уже успешно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Речь идёт о новых реактивных системам залпового огня (РСЗО) "Торнадо" крупного и среднего калибра.
Артиллеристы также обеспечиваются модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 "Мста-С", обладающими повышенной скорострельностью.
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