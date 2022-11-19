Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский заявил, что СВО на Украине надо понимать как страшную необходимость
Пушилин: войска НМ ДНР продвигаются по всей линии фронта
НАТО назвало небезопасным облёт кораблей самолётами ВВС РФ на Балтике
Горшенин об убийстве девушки в Москве: полиция сделала всё возможное
Арахамия: Украине выгоден инцидент с падением ракет в Польше
Число погибших после взрыва газа в доме на Сахалине возросло до девяти человек
МК: Байрамов заявил о ключевых проблемах подготовки мобилизованных в ВС РФ
В ООН заявили, что расстрел российских военнопленных должен быть расследован
"Барбаросса-2": Германия опять готовится к войне с Россией

Пригожин призвал к честной "драке" между Россией и Украиной

Силовые структуры » Министерство обороны

Предприниматель Евгений Пригожин порассуждал на тему видеозаписи с расстрелом российских военнопленных в Макеевке. По его словам, все это может являться провокацией американцев.

Пригожин призвал к честной "драке" между Россией и Украиной

Бизнесмен отметил, что есть друзья, враги и предатели. Украина является событийным врагом, тогда как предателями можно назвать тех, кто препятствует усилению России и потворствует ее противнику. К врагу следует относиться с уважением, поэтому какие-либо карательные меры в отношении украинских военнопленных должны быть исключены, считает Пригожин. При этом он допустил, что расстрелы на видео могут быть заказом США, чтобы еще больше поссорить братские народы.

"Отдельно хочу заметить, сами украинцы вряд ли бы стали убивать славян таким образом, тем более, что каждый пленный нужен для обмена, а вот янки на это 100% способны. Поэтому думаю, что расстрел российских пленных — это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой", — заявил бизнесмен, его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Сегодня между Россией и Украиной должна быть честная драка. Однако "если вы почувствуете запах предателя", тогда "кувалда идет к вам", заключил Пригожин, добавив, что сам не является сторонником таких методов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки

Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.

Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки
Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада
Мир. Новости мира
Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада
Силовые структуры
Марочко: военнопленных ВС РФ расстреляли солдаты 80-й отдельной ДШБ ВСУ
Силовые структуры
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Ольга Лебедева "Импортная" ПВО на Украине — фиаско западного оружия Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 19 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Сергей Лебедев Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Силовые структуры
В Сети опубликованы видеокадры жестокой расправы военных ВСУ над пленными ВС РФ
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
Мир. Новости мира
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
Последние материалы
Горшенин об убийстве девушки в Москве: полиция сделала всё возможное
Арахамия: Украине выгоден инцидент с падением ракет в Польше
Число погибших после взрыва газа в доме на Сахалине возросло до девяти человек
МК: Байрамов заявил о ключевых проблемах подготовки мобилизованных в ВС РФ
В ООН заявили, что расстрел российских военнопленных должен быть расследован
"Барбаросса-2": Германия опять готовится к войне с Россией
Генштаб ВСУ: войска ВС РФ наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях
Монголо-татарское иго: кто князь, кто гауляйтер
Омбудсмен ЛНР Сердюкова призвала расследовать расстрел пленных ВС РФ
Минобороны РФ: все ракетные соединения перевооружены на ОТРК "Искандер-М"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников