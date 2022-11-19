Пригожин призвал к честной "драке" между Россией и Украиной

Предприниматель Евгений Пригожин порассуждал на тему видеозаписи с расстрелом российских военнопленных в Макеевке. По его словам, все это может являться провокацией американцев.

Бизнесмен отметил, что есть друзья, враги и предатели. Украина является событийным врагом, тогда как предателями можно назвать тех, кто препятствует усилению России и потворствует ее противнику. К врагу следует относиться с уважением, поэтому какие-либо карательные меры в отношении украинских военнопленных должны быть исключены, считает Пригожин. При этом он допустил, что расстрелы на видео могут быть заказом США, чтобы еще больше поссорить братские народы.

"Отдельно хочу заметить, сами украинцы вряд ли бы стали убивать славян таким образом, тем более, что каждый пленный нужен для обмена, а вот янки на это 100% способны. Поэтому думаю, что расстрел российских пленных — это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой", — заявил бизнесмен, его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Сегодня между Россией и Украиной должна быть честная драка. Однако "если вы почувствуете запах предателя", тогда "кувалда идет к вам", заключил Пригожин, добавив, что сам не является сторонником таких методов.