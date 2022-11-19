Пушилин: войска НМ ДНР продвигаются по всей линии фронта

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что силы Народной милиции ДНР с каждым днём продвигаются по всей линии военного соприкосновения.

"Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да это не такие, как нам хотелось бы, быстрые продвижения, с ежедневным освобождением населённых пунктов. С учётом сложившихся всех факторов, обстоятельств, мы видим, что каждый населённый пункт, даже небольшой, имеет значение, как для нас, так и для противника, и противник предпринимает всё что может, чтобы удержать эти населённые пункты", — сказал он в видеообращении.

По словам главы ДНР, на данный момент существенное улучшение ситуации наблюдается в населенных пунктах как Угледар, Павловка и Майорск. В Артёмовске также заметные улучшения, бойцы НМ ДНР улица за улицей освобождают город от украинских боевиков.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что войска ВС РФ наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях.