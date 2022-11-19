Российские войска продолжают уничтожать подразделения ВС Украины в рамках специальной военной операции, нанося противнику серьёзные потери.
Тяжёлое положение своих войск в Донбассе признали и в Киеве. Как сообщают военные корреспонленты "Русской весны" со ссылкой на украинские ресурсы, ВСУ несут значительные потери в боях под Артёмовском и Сватово.
Так, в относительно небольшом городе Краматорске 15 ноября были похоронены трое украинских солдат, один из которых воевал в составе бригады спецназа главного управления разведки.
Ранее сообщалось, что "Солнцепёки" спецназа "О" ВС РФ уничтожили скопление ВСУ под Лиманом.
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