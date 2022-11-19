Беспилотные летательные аппараты российского производства всё чаще используются военными ВС РФ при выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.
Так, бойцы батальона Народной милиции ДНР "Каскад" нанесли огневое поражение противнику с применением дронов"Куб" в районе населённого пункта Павловка. В Сети распространяются видеокадры боевой работы наших войск.
Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении "Отважные" при помощи ракетных снарядов систем "Солнцепёк" уничтожили места временной дислокации подразделений ВСУ, готовящихся к наступлению 19 ноября.
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Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.