БПЛА "Куб" батальона НМ ДНР "Каскад" поразил группировку ВСУ в районе Павловки

Беспилотные летательные аппараты российского производства всё чаще используются военными ВС РФ при выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.

Так, бойцы батальона Народной милиции ДНР "Каскад" нанесли огневое поражение противнику с применением дронов"Куб" в районе населённого пункта Павловка. В Сети распространяются видеокадры боевой работы наших войск.

Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении "Отважные" при помощи ракетных снарядов систем "Солнцепёк" уничтожили места временной дислокации подразделений ВСУ, готовящихся к наступлению 19 ноября.