Кадыров сообщил об укреплении позиций ВС РФ на линии соприкосновения в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщает об инспекции нового участка линии фронта между населёнными пунктами Белогоровка и Новодружевск в ЛНР.

По его словам, на этом участке, который находится в зоне ответственности помощника Главы Чеченской Республики, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, ведётся укрепление позиций российской армии. Дождливая погода не мешает ему лично контролировать работы по сооружению укреплений на линии соприкосновения, подчёркивает Кадыров.

Алаудиновым даны указания по возведению сооружений, выявлены недочёты, а также дано распоряжение о необходимости снабжения воинов боеприпасами, брёвнами для блиндажей, инструментами и продуктами.

"Там, где находится наш боевой генерал, всегда будет порядок и дисциплина. И самое главное — всегда будет забота о бойцах", — написал чеченский лидер.