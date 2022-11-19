ВС РФ продолжают массово уничтожать военную технику НАТО в зоне СВО

Военной целью ВС РФ на поле боя является в том числе техника ВСУ, поставленная украинской армии странами Запада в качестве военной помощи.

Как сообщают корреспонденты "Русской весны", наши бойцы продолжают массово уничтожать боевые машины противника. В Telegram-канале издания опубликованы очередные снимки выведенных из строя бронеавтомобилей и БТР.

Уничтоженная техника НАТО

Так, бронемашина Mastiff была уничтожена попаданием снаряда "в лоб". Итальянский бронеавтомобиль Iveco LMV (4x4) ВСУ поражён на Херсонском направлении. В ЛНР был выведен из строя БТР М113 №117.