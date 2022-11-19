Военной целью ВС РФ на поле боя является в том числе техника ВСУ, поставленная украинской армии странами Запада в качестве военной помощи.
Как сообщают корреспонденты "Русской весны", наши бойцы продолжают массово уничтожать боевые машины противника. В Telegram-канале издания опубликованы очередные снимки выведенных из строя бронеавтомобилей и БТР.
Так, бронемашина Mastiff была уничтожена попаданием снаряда "в лоб". Итальянский бронеавтомобиль Iveco LMV (4x4) ВСУ поражён на Херсонском направлении. В ЛНР был выведен из строя БТР М113 №117.
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