Ядерщик Ожаровский проинформировал о "грязной бомбе": убивает гражданских

Президент Владимир Путин ранее описывал схему провокации, которую может устроить Киев с "грязной бомбой": отработанное ядерное топливо украинцы могут загрузить в ракету "Точка-У" и подорвать её, а виноватой указать Россию. Миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) снова едет в Незалежную с целью инспекции Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, а также Чернобыля. Признаков подготовки создания "грязной бомбы" обнаружено не было. Но некоторые специалисты считают, что данная проверка и выводы были несколько "поверхностными".

Физик-атомщик, эксперт социально-экологического союза РФ Андрей Ожаровский прокомментировал ситуацию и рассказал о нюансах применения данного "оружия".

"Нет такого вида вооружений, который бы назывался "грязная бомба". В одном случае имеют в виду обычное ядерное оружие, которое настроено таким образом, чтобы усилить один из поражающих факторов, а именно — радиоактивное загрязнение окружающей среды. Часто такое устройство называют "кобальтовой бомбой", потому что там добавляют обкладки из кобальта, чтобы после взрыва было больше выпадения радиоактивных веществ. После взрыва обычной ядерной бомбы радиоактивное загрязнение достаточно краткосрочное. В Хиросиме и Нагасаки люди живут. А вот когда взрывается реактор, как в Чернобыле, то там в окружающую среду выходят десятки тонн радиоактивных веществ. Поэтому в Чернобыле люди до сих пор не живут", — рассказал нюансы Ожаровский в беседе с "МК".

"Грязной бомбой" же обычно называют радиологическое оружие, в котором используется взрывчатка, а не ядерное взрывное устройство. После взрыва такой "гранаты" происходит загрязнение территории, как после Чернобыля.

"Радиоактивные вещества попадают в окружающую среду и загрязняют её, делают невозможным сельское хозяйство на какой-то территории. В СМИ оба типа устройства называются "грязными бомбами". Поэтому если говорить о "грязной бомбе", то надо иметь её точное определение. А его пока нет", — конкретизирует специалист.

Если иметь ввиду второй вариант, то последствия от взрыва наступят далеко не сразу, то есть ликвидировать массово противника не получится, поэтому такая "бомба" сейчас не очень интересна, ведь ситуация на поле боя не изменится. Но жить гражданским на данной территории будет невозможно, отметил Ожаровский.