Депутат Госдумы, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал заявление, сделанное главой офиса президента Украины Андреей Ермаком о готовящемся наступлении ВСУ на Крым.
Россия должна просчитать все возможные варианты развития событий на Крымским полуострове, подчеркнул депутат.
"Нам надо просчитать все варианты, в том числе массированной атаки и наступления на Крымский полуостров, огневое поражение. Надо просчитывать возможность украинской армии при поддержке НАТО зайти туда. На северных рубежах в Крыму мы оборудуем позиции ", — написал он в своём Telegram-канале.
Гурулёв также отметил, что знает командующего СВО Сергея Суровикина, у которого, по словам депутата, мелочей в планировании работы не бывает. При этом Гурулёв выразил уверенность, что заявления Киева о декабрьском наступлении на Крым — не более, чем бравада, поскольку наступления не анонсируют. При этом просчитывать необходимо все сценарии.
"России нужно быть готовой к серьёзной обороне в Крыму", — отметил политик.
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