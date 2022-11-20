Генерал-лейтенант Гурулёв призвал ВС РФ готовиться к серьёзной обороне Крыма

Депутат Госдумы, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал заявление, сделанное главой офиса президента Украины Андреей Ермаком о готовящемся наступлении ВСУ на Крым.

Россия должна просчитать все возможные варианты развития событий на Крымским полуострове, подчеркнул депутат.

"Нам надо просчитать все варианты, в том числе массированной атаки и наступления на Крымский полуостров, огневое поражение. Надо просчитывать возможность украинской армии при поддержке НАТО зайти туда. На северных рубежах в Крыму мы оборудуем позиции ", — написал он в своём Telegram-канале.

Гурулёв также отметил, что знает командующего СВО Сергея Суровикина, у которого, по словам депутата, мелочей в планировании работы не бывает. При этом Гурулёв выразил уверенность, что заявления Киева о декабрьском наступлении на Крым — не более, чем бравада, поскольку наступления не анонсируют. При этом просчитывать необходимо все сценарии.

"России нужно быть готовой к серьёзной обороне в Крыму", — отметил политик.